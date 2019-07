Incêndio de grandes proporções destrói casa em Cosme de Farias

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa no bairro de Cosme de Farias, na manhã deste sábado (20). De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o fogo começou por volta das 5h, em um imóvel que fica na Rua 12 de Setembro, perto de uma localidade conhecida como Alto do Cruzeiro.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram socorridas por inalar fumaça. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os locais não foram divulgados, mas quatro ambulâncias do Samu foram deslocadas para atender as vítimas.

Ainda segundo os Bombeiros, o imóvel foi todo queimado. As causas do incêndio, bem como a informação de onde teria começado o fogo, só devem ser confirmadas após a perícia.