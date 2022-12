Incêndio de ônibus intermunicipais afeta moradores em Saramandaia: 'Muita falta de ar'

“Eu estou sentindo muita falta de ar, dor de cabeça, meu corpo está todo trêmulo e eu tenho que tomar nebulização de uma em uma hora”, relatou a doméstica Cosmita Lima, de 56 anos, que é asmática. Ela mora no bairro de Saramandaia, em Salvador, e inalou muita fumaça causada pelo incêndio de grandes proporções que atingiu quatro ônibus intermunicipais que ficavam em uma garagem na região. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (15).

Por conta do ocorrido, que foi registrado entre os bairros de Pernambués e Saramandaia, ao menos seis pessoas foram atendidas em uma ambulância do Corpo de Bombeiros e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu duas crianças, uma de 3 e outra de 6 anos, ambas do sexo feminino. A equipe realizou o atendimento e controlou a situação, tendo liberado as pacientes após avaliação médica.

Quem também foi para o hospital foi Cláudia Amaral, 43. “Estou com a pressão alta, muita dor de cabeça e dor na caixa dos peitos e não sei quando vou poder sair daqui e ir para casa”, disse a autônoma. As duas mulheres ainda não tinham recebido alta até o final da tarde desta quinta (15). Procurado para informações sobre o estado de saúde das outras quatro pessoas atendidas, o Corpo de Bombeiros disse que não dispõe desses dados.

A sobrinha de Cláudia, Micaeli Lima, 25, contou que a tia já tem problemas de pressão alta e, por isso, a fumaça prejudicou muito a saúde dela. A jovem também relatou medo, pânico e correria no momento do incêndio. “Foi muita agonia quando começou o fogo, muita gente inalou fumaça. A rua aqui ficou toda preta, a gente não conseguia enxergar nada. Os moradores tiveram que tirar os outros de dentro de casa, porque muitos nem sabiam o que estava acontecendo”, explicou.

A aposentada Maria José dos Santos Pinheiro, 67, também inalou fumaça e foi atendida ainda no local. Sua casa fica colada com a parede da garagem, onde estavam os ônibus incendiados, e foi uma das mais atingidas da região. Com o fogo muito alto e o medo de se espalhar para seu imóvel, ela chamou netos, filhos e amigos para uma tentativa de conter as chamas com baldes de água. Os bombeiros teriam dificuldade chegar até o local por conta das ruas estreitas da comunidade.

“Eu ia fazer uma omelete, quando comecei a sentir um cheiro forte de borracha. Depois eu só ouvi as pessoas gritando: ‘está pegando fogo, aqui mora gente com problema de saúde’. Eu subi correndo para a parte de cima aqui de casa para ver o que estava acontecendo, foi quando eu vi o fogo”, detalhou a idosa.

Segundo dona Maria, o incêndio veio acompanhado de um grande barulho de explosão, o que assustou ainda mais os moradores. “Eu quase caí da escada quando ouvi o estouro, desci correndo pelas ruas, desesperada, para pedir ajuda. O povo falava ‘calma, calma’, mas como que fica calma? O fogo podia tomar conta da minha casa a qualquer momento”, acrescentou.

A aposentada disse ainda que a parede da sua casa ficou rachada e que a empresa responsável pelos ônibus foram até o local e assumiram a responsabilidade de reformar essa parte do imóvel. De acordo com ela, o incêndio deve ter sido causado porque os mecânicos da empresa usaram maçaricos para desmontar os ônibus. “Maçarico solta faísca, aí eles não tomam cuidado com o que está em volta e pega fogo em tudo”, pontuou.

As chamas começaram em um dos veículos, e se espalharam para os dois que estavam ao lado. Um dos funcionários da rodoviária, que fica do lado da garagem, também informou que as chamas podem ter sido causadas por maçaricos. “Parece que o mecânico estava fazendo uma solda, foi beber água e quando voltou o fogo já estava enorme. a faísca do maçarico deve ter atingido algum material inflamável”, disse que o homem, que preferiu não se identificar.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foi até o local para debelar o incêndio. Segundo eles, ainda não se sabe o que teria causado as chamas. A causa só será revelada após realização de perícia. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanhou a operação de combate ao incêndio e a vistoria constatou que o fogo não atingiu imóveis próximos, colados ao muro divisório.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que a área em que os ônibus foram atingidos não está dentro da rodoviária e que os coletivos queimados não participam da operação.

Empresa responsável pelos veículos atingidos pelas chamas, a Marte Transportes foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Outro caso

Em 2021, um incêndio destruiu mais de dez ônibus na garagem da Falcão Real, em Pernambués. O fogo começou quando dois mecânicos faziam um serviço em um ônibus da empresa e se espalhou rapidamente. O incêndio aconteceu numa garagem que fica próximo à Rodoviária de Salvador. O fogo consumiu um total de 12 ônibus, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

