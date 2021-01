Incêndio destrói apartamento de idosos e mata cachorro no Rio de Janeiro

A madrugada deste sábado (9) foi de terror para um casal de idosos, que acordou com o apartamento onde moram pegando fogo. O incêndio ocorreu por volta das 3h45.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o imóvel que fica no sexto andar do Condomínio Alpha Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

O casal de idosos conseguiu ser resgatado, mas o cachorro da família não resistiu e morreu no local. Não há informações do que provocou as chamas, nem o estado de saúde das vítimas.

Essa não é a primeira vez que ocorre um incêndio neste condomínio. Em 2016, a cobertura onde morava o adolescente Lucas Trotta Souza, de 13 anos, também foi consumida pelas chamas. O garoto morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas. O incidente também ocorreu numa madrugada, por volta das 3h30.