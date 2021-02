Incêndio destrói carros, motos e bicicleta no fórum de Barra do Choça

Um incêndio atingiu 18 carros, oito motos e uma bicicleta no estacionamento do fórum da cidade baiana de Barra do Choça, na madrugada desta terça-feira (16). Uma equipe do 7°Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM/Vitória da Conquista) foi até o local por para combater as chamas.

O trabalho contra o fogo começou por volta das 3h30, quando os bombeiros foram chamados. Os veículos possuem muito material combustível, como borrachas e plástico, o que permitiu que as chamas se espalhassem rapidamente. O fogo só foi contido por volta das 5h.

O pátio é localizado nos fundos da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (79ª CIPM/Barra do Choça) e a guarnição de serviço esteve presente durante toda a ocorrência.

Não houve feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.