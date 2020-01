Incêndio destrói empresa de ferro-velho em Feira de Santana

Um incêndio de grandes proporções deixou uma empresa de ferro-velho destruída na noite desta segunda-feira (13), em Feira de Santana. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 19h30 e a suspeita é que tenha sido provocado por um fogo num terreno baldio ao lado do estabelecimento comercial.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

No local, que mede cerca de 300 metros quadrados, havia centenas de peças diversas de carro, além de carcaças de veículos e objetos inflamáveis, como poltronas, tanto dentro quanto fora do estabelecimento.

Após o fogo ser controlado, moradores de duas casas tiveram de deixar as residências por risco de desabamentos – no estabelecimento comercial, uma laje caiu durante o incêndio. A Polícia Civil investiga quem botou fogo no terreno baldio.