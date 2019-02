Incêndio destrói galpões com materiais inflamáveis em Pirajá

Um incêndio atingiu dois galpões com materiais inflamáveis no bairro de Pirajá, na manhã desta quarta-feira (20). Três equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local fazer o atendimento. O trabalho já está na etapa de rescaldo.

O chamado foi registrado inicialmente como incêndio em vegetação. Ao chegar ao local, os bombeiros perceberam que na verdade foram atingidas edificações. As causas ainda são desconhecidas.

Ninguém ficou ferido no local, mas duas pessoas precisaram de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta da inalação de fumaça.

Duas pessoas foram atendidas (Foto: Marina Silva/CORREIO)