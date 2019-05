Incêndio destrói parte de imóvel no Dois de Julho

Um incêndio destruiu parcialmente um imóvel, no bairro do Dois de Julho, no Centro de Salvador, na noite de quarta-feira (29). O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que foi acionado por volta das 21h30 para atender a ocorrência na rua Areial de Baixo.

Três viaturas participaram do combate, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Coelba também esteve no local para desligar a rede elétrica e a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) que estava na área com um carro-pipa e deixou um caminhão-pipa à disposição.

Durante o combate, as equipes de bombeiros verificaram que não havia vítimas no local. De acordo com os bombeiros, as chamas se concentraram principalmente em um sofá que estava em um dos quartos e atingiram outros cômodos da casa. Após debelar o fogo, os bombeiros iniciaram o rescaldo. Houve perdas de móveis e eletrodomésticos. Ainda não se sabe as causas do incêndio.