Incêndio na Vasco: 'se tivesse atingido o ferro-velho, não conseguiriam conter'

O incêndio que destruiu uma loja de autopeças na entrada do Vale da Muriçoca na manhã desta segunda-feira (27) poderia ser pior se não fosse a ação rápida dos bombeiros. Ainda cedo, por volta das 5h30, os bombeiros resfriaram uma parede de uma loja de material reciclável vizinha à Vasco Imports. Isso evitou que as chamas ultrapassassem e atingissem também essa loja vizinha. Os comércios são de uma mesma família.

"São 840 metros quadrados somente de material inflamável! O bombeiro me disse que se o fogo tivesse se alastrado e atingindo o ferro-velho, com certeza eles não conseguiram conter. Com muita dificuldade eles conseguiram controlar o lado de lá", disse uma das proprietarias do ferro-velho Jacirene Santos Guanaes. O local fica ao lado de uma marmoaria.

O imóvel de três andares onde funcionava uma loja de autopeças que pegou fogo na manhã desta segunda-feira (27) está condenado e deve ser demolido. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), só após o resfriamento das paredes será possível fazer uma avaliação interna mais detalhada, mas é possível visivelmente notar que só as paredes externas sobreviveram - dentro, o imóvel foi destruído pelas chamas, que começaram por volta das 5h30 de hoje.

Jacirene se preocupa com a queda de mais paredes e da fachada da loja - parte já caiu. Se uma das paredes cair para dentro da marmoaria, pode atingir uma máquina avaliada em R$ 25 mil. A parte que desabou atingiu algumas encomendas já prontas e outras em preparo. Os bombeiros fizeram um buraco em uma das paredes da marmoria para ter acesso à loja de autopeças durante o trabalho de combate às chamas.

Os imóveis vizinhos também serão avaliados, mas segundo a Codesal nem todos precisarão ser interditados depois que os bombeiros encerrarem os trabalhos.