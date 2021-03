Incêndios atingem regiões distintas da Chapada Diamantina

Dois incêndios acontecem ao mesmo tempo em duas regiões distintas da Chapada Diamantina. Em Jacobina, na Região Sisaleira, o fogo começou na quarta-feira (24) e desde então o Corpo de Bombeiros atua na ocorrência. Já em Lençóis, desde a terça (23) o CBM atua com técnicos do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

Não há registro de feridos em nenhuma das ocorrências. Também não há registro de que o incêndio tenha atingido residências. Na sexta-feira (26), dois aviões modelo air tractor do Programa Bahia Sem Fogo, um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer/PMBA) e mais 10 bombeiros militares vão dar apoio no combate ao incêndio que atinge a serra do Aníbal, em Jacobina.

O local é muito íngreme e de difícil acesso. As aeronaves vão iniciar o combate nas primeiras horas da manhã, orientado pelas equipes em solo, que vão permanecer atuando de forma ostensiva para evitar que as chamas se alastram. Ao todo são 20 bombeiros militares além dos brigadistas locais.

O uso das aeronaves reduz o tempo de combate na operação já que o lançamento da água é administrado por um computador que ajusta a descarga nos focos de incêndio, controlando assim as chamas em determinados locais. Além disso, os aviões facilitam o combate em pontos de difícil e arriscado acesso para os bombeiros militares e brigadistas.

Também na sexta, os 30 bombeiros continuam realizando o monitoramento do incêndio florestal que atinge Lençóis, os 45 brigadistas do ICMBio e da região também estão no terreno. O monitoramento deve seguir por mais alguns dias para evitar que haja possíveis reignições. Não há informações sobre a extensão dos incêndios