Incentivo à leitura e à sustentabilidade

Gregório de Matos, Luis Gama, Cid Teixeira, Martagão Gesteira e Irmã Dulce são personagens baianos que tiveram suas histórias contadas e foram homenageados pelo projeto "Eu vim da Bahia" em duas coleções de livros para o público infanto-juvenil, lançadas em 2015 e 2019, com a tiragem de dois mil exemplares de cada título.

Os livros não seguem a linha da biografia tradicional, mas as narrativas misturam ficção e história de uma maneira lúdica, leve e convidativa. A sócia da Caramurê Publicações, Marzia Chastinet, afirma que "as publicações reforçam a importância desses ilustres baianos para a cultura da Bahia". Apesar de ainda não ter data para edição, uma nova coleção já está em vista.

Além do incentivo à leitura e do reconhecimento do legado dessas figuras tão importantes em diferentes aspectos da história da Bahia, este projeto idealizado e realizado pela Caramurê e patrocinado pela Braskem e pelo Governo do Estado da Bahia, através do FazCultura - Programa Estadual de Incentivo à Cultura, tornou-se especial também pela proposta sustentável.

Todos os livros foram impressos com a utilização do Vitopaper®, um papel sintético fabricado com plásticos reciclados pós-consumo. Trata-se de um material que não rasga, não molha e ainda absorve 20% menos tinta na impressão. A diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem, Ana Laura Sivieri, ressalta que as coleções "Eu vim da Bahia" colocaram em evidência uma forma sustentável de utilização do plástico, ressaltando assim o compromisso da Braskem com a economia circular.

Alguns títulos já estão esgotados, mas muitos ainda podem ser adquiridos. "É feito um trabalho de acessibilidade com parte da tiragem e outra parte é comercializada", explica Marzia. No lançamento da primeira coleção, por exemplo, foram realizadas atividades como contação de histórias com base nas obras e também doados livros para instituições como o Hospital Martagão Gesteira.

Quem desejar conhecer as obras e adquirir exemplares pode procurar a livraria física da Caramurê, na Pituba, ou acessar o site www.caramure.com.br.

Clique aqui e confira outros projetos e ações apoiados pela Braskem que ajudam a promover mudanças de hábitos e a implementação de atitudes sustentáveis.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.