InCid traz os verões dos anos 70 em sua criação para o Afro Fashion Day 2021

Conhecido por conceber suas criações para homens com atitude Cid Brito, criador da marca inCID, retorna à passarela mais preta do Brasil propondo um diálogo entre as tendências contemporaneidade e a cor e exuberância dos anos 70. Parte da categoria Black Is Beautiful, Cid

Com 16 anos de história, a InCid desenvolve peças que tem a cara da cidade de Salvador, com base nas tendências do mercado da moda, desde a moda praia a uma moda casual. A marca também criaassina figurinos para cantores, grupos de dança e teatro, além de desenvolver roupas sob encomenda e com exclusividade. “Em sua trajetória, a inCID assinou looks grandes nomes da música, a exemplo de Gilberto Gil, Preta Gil, Márcia Short, Mariene de Castro, além de ser a responsável pelos figurinos da banda Cortejo Afro e Psirico, numa parceria que já dura mais de 15 anos”, explica Cid.

Em sua quinta participação na passarela do Afro Fashion Day, Cid procurou trazer os verões dos anos 70 com todas as cores e texturas para uma linguagem totalmente atual. “Para o look dessa edição do AFD, busquei inspiração nas cores vibrantes dos anos 70, trazendo uma sunga em tons psicodélicos e corte slin, e kimono longo, como sugestão para saída de praia”, relata.

Afro Fashion Day 2021

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas. Engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.