Inclusão profissional: Concursos têm mais de 460 vagas PCD

Com funções que devem ser compatíveis com o tipo de deficiência, a lei assegura que 5% a 20% do total de vagas em autarquias, fundações públicas e outras entidades federais sejam reservadas para estes profissionais. Mas onde estão estas oportunidades?

O CORREIO reuniu 461 vagas em concursos com cotas para pessoas com deficiência (PCDs). Até o momento, são 45 certames com destaques quanto ao número de vagas destinadas a estes candidatos (confira na tabela as principais seleções).

Ainda com base nos decretos, o quantitativo, no entanto, é determinado pela administração. A lei reconhece casos como deficiência física, deficiência auditiva (perda bilateral, parcial ou total), Deficiência visual (cegueira, baixa visão e quando a somatória da medida do campo visual for igual ou menor que 60°). Também são considerados candidatos com deficiência mental e múltipla.

Inclusão

Entre os processos seletivos com inscrições abertas, o de maior número de postos é o para professores temporários da Prefeitura de Guarujá (SP). Das 2.419 vagas no total, a administração prevê 132 delas (5%) para PCDs.

As inscrições vão até quarta-feira (22) no site da Coordenadoria de Apoio às Instituições Públicas (CAIP) no caipimes.selecao.net.br. O salário é de R$ 25,69 (hora aula) e taxa de inscrição, R$ 65.

“É fundamental ficar atento ao edital. É lá que estão as regras para solicitar atendimento especializado no dia da prova e durante as demais etapas”, chama a atenção a professora de Técnicas e Dicas de Estudos na Central de Concursos, Viviane Rocha.





Instituição Vagas totais Vagas PCDs Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de Araguaína (TO) 781 22 R$ 4.149,44 Médio e Superior 27/01 Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) 371 18 R$ 7.000,00 Superior 24/01 Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 618 30 R$ 6.442,08 Médio e Superior 23/01 Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG) 327 30 R$ 5.139,80 Médio e Superior 10/02 Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) 189 6 R$ 6.239,39 Médio e Superior 23/01 Prefeitura de Cabedelo (PB) 276 14 R$ 2.077,50 Médio e Superior 09/02 Prefeitura de Floresta do Araguaia (PA) 292 24 R$ 1.934,28 Fundamental, Médio e Superior 09/02 Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN (RJ) 176 19 R$ 4.965,50 Fundamental e Superior 09/02 Prefeitura de Hidrolina (GO) 410 15 R$ 2.000,00 Fundamental, Médio e Superior 06/02 Prefeitura de Guarujá (SP) 2.419 132 R$ 25,69 (hora aula) Superior 22/01













A especialista pontua ainda que os certames exigem que o candidato com deficiência apresente um laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência no qual conste o código de Classificação Internacional de Doenças (CID) e também a provável causa da deficiência. “Os candidatos com deficiência concorrem entre eles e, em alguns casos, a nota de corte pode ser menor em relação à ampla concorrência”, completa Viviane.

Mais seleções

Outras oportunidades não podem ficar de fora do radar do concurseiro. Ao todo, são 14.021 vagas em 159 processos de seleção abertos no país. A Bahia tem três concursos com 103 postos no total.

Um deles é para a Universidade Federal da Bahia (UFBA), o outro na Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). A Prefeitura de Brejolândia também está contratando.

Na Ufba, são 34 vagas para professores com remuneração de R$ 9.600,92. No edital consta três vagas para PCDs (5%). O prazo termina no dia 10 de fevereiro. Inscrições em concursos.ufba.br/docentes-camacari-2019-3 e as taxas variam de R$ 150 a

R$ 200.





AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE

Estude as ‘regras do jogo’ Conheça bem o edital do concurso que irá prestar. Isso vai te ajudar a construir um bom plano de estudos, considerando tudo o que será cobrado.

Estudo integrado Outra dica é relacionar os conteúdos da prova e critérios de avaliação do concurso. Vale a pena fazer esse exercício para tirar o melhor proveito do seu rendimento na prova.

Esquema Organize seus estudos levando sempre em consideração a etapa teórica, mantendo uma rotina de exercícios que ajudem a fixar estes conteúdos.

Treino É fundamental fazer simulados com provas anteriores da banca organizadora do certame. Gerencie seu tempo para responder as questões e se comporte como se, de fato, fosse o momento

da prova.

Avaliação Acompanhe a evolução nos simulados e exercícios e vá fazendo ajustes para melhorar sua performance.