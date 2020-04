Incorporadora João Fortes pede recuperação judicial

Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória: edifício foi erguido pela João Fortes, em parceria com a MRM (foto: @drone_ly)

A incorporadora João Fortes Engenharia ajuizou pedido de recuperação na Justiça do Rio de Janeiro na última segunda-feira, segundo comunicado divulgado pela companhia.

A empresa informa que vem enfrentando um período de adversidades para o seu setor de atuação, agravada pela pandemia da covid-19 e seus impactos na economia.

Na Bahia, a incorporadora, além de ter construído com uma empresa local o empreendimento Mirador, localizado no Morro Ipiranga, foi grande parceira da MRM Construtora e, juntas, lançaram o empreendimento residencial de alto luxo Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. O edifício foi, inclusive, premiado como lançamento imobiliário de 2014 pela Ademi.

A João Fortes, fundada em 1950, abriu o seu capital em setembro de 1973. Em julho de 2007, a Sociedade Brasileira de Organização e Participações (Sobrapar) assumiu o controle acionário. Em 2018, último resultado disponível, a empresa teve prejuízo consolidado de R$ 427,8 milhões, com uma receita de R$ 98,8 milhões.

Problemas decorrentes de decisões judiciais - que permitiram distratos em massa - principalmente nos empreendimentos lançados em Brasília, esvaziaram o caixa da empresa e inviabilizaram suas atividades.

Ângela Freitas (foto: Alô Alô Bahia)

Isolamento social

O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus não está sendo fácil para ninguém. A empresária Ângela Freitas, por exemplo, preferiu passar os primeiros 15 dias da quarentena no Condomínio Parque Interlagos, no Litoral Norte.

“Lá eu criei uma rotina de remar, correr, costurar máscaras e assistir painéis voltados para o varejo”, nos disse Freitas, que é franqueada da marca Osklen na capital baiana. “Agora estou revezando entre Salvador e Interlagos, pois estava ficando muito angustiada. Aqui, estou assistindo painéis, trabalhando em home office, fazendo avaliação do cenário e desenvolvendo ações para o retorno”, completou.

Rodrigo Pitta (reprodução redes sociais)

Ócio criativo

O diretor e roteirista Rodrigo Pitta, que tem fortes laços com a Bahia – ele é primo do criador do Cortejo Afro, o artista plástico Alberto Pitta -, fez do ócio criativo da quarentena mais um projeto com sua assinatura.

A instasérie “Alta Sociedade Baixa”, dirigida ao lado da parceira Mariana Jorge, estreia depois sexta-feira (1º) com uma cítrica ácida e bem humorada sobre o comportamento da alta sociedade brasileira durante a pandemia do novo coronavírus. A produção poderá ser conferida através do Instagram @altasociedadebaixa.



Monica Burgos (foto: Iara Morselli/divulgação)

Avatim ganha selo de excelência da ABF pela terceira vez

Pelo terceiro ano consecutivo, a Avatim recebe o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF), principal honraria do mercado de franquias no Brasil. O prêmio, que está na 30ª edição, reflete o relacionamento das redes com seus franqueados, já que eles são os responsáveis por responderem uma pesquisa onde avaliam o nível de excelência nas operações. Com sede em Ilhéus, no sul da Bahia, a Avatim é comandada pela empresária Monica Burgos.



Parceria

Agora ficou ainda mais gostoso ajudar a quem mais precisa. A Bravo Burger, parceira da Apae Salvador, nomeou um dos seus sanduíches gourmet de Burger Apae . A ação promocional, que começou ontem e vai ter duração de um mês, doará parte da renda obtida com as vendas para a associação.

O sanduba custa R$33 e, a cada pedido, a Apae Salvador recebe R$5. Os pedidos podem ser feitos por delivery, com o aplicativo iFood, ou por take away, através do whatsapp (71) 8177-6162. Basta pedir, fazer a transferência e passar na loja para buscar. A Bravo Burger tem três pontos de vendas (Pituba, Horto Florestal e Barra).

Fala, prefeito!

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, será o próximo entrevistado de uma série de matérias especiais com os prefeitos das maiores cidades do interior. O objetivo é informar a sociedade baiana sobre as ações que estão sendo tomadas nos principais municípios do estado sobre o avanço do novo coronavírus. A entrevista com Gusmão será publicada quinta-feira (30) no Jornal CORREIO e no site Alô Alô Bahia, além das plataformas digitais dos dois veículos.