Incra autoriza igreja evangélica a prestar serviços de engenharia na Bahia

A Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na Bahia assinou termo de credenciamento para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Rais de Jessé prestar serviços de engenharia.

O termo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (15). A igreja fica localizada na Rua Gleidson de Jesus, no bairro de Santo Antônio do Rio das Pedras, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Com a autorização, a igreja pode "celebrar possíveis e futuros acordos de cooperação técnica visando à disponibilização de equipe técnica habilitada na elaboração de projeto completo de engenharia, acompanhamento e fiscalização das obras das unidades habitacionais da área de jurisdição da Superintendência Regional do Incra no Estado da Bahia". O termo tem a validade de 30 meses, contados a partir do dia da assinatura.

O documento contou com a assinatura do Superintendente Regional do Incra na Bahia, Paulo Emmanuel Macedo de Almeida Alves, e do representante legal da igreja evangélica, Nelson Carmo da Silva.

Segundo dados da Receita Federal, o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Rais de Jessé foi aberto no dia 27 de janeiro de 2006 com o propósito de prestar "atividades de organizações religiosas ou filosóficas".