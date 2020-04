Indústria de bebidas distribui chás para abrigos de idosos em Salvador

Mais de 800 idosos assistidos em 23 abrigos de Salvador começaram a receber doações da Insdústria de Bebidas São Miguel. A empresa, responspavel pela fabricação de bebidas como refrigerantes e chás, começou nesta quarta-feira (29) a doação de 12 mil unidades de chá gelado para os amigos. As doações serão feitas ao longo da semana. Nesta quarta, a empresa contou com a ajuda de colaboradores das Voluntárias Sociais da Bahia para fazer a entrega.

“É um momento de desafio para todos, tanto para a sociedade quanto para as empresas, e, consciente dessa situação, a ISM tem olhado para ambos os lados. Essa doação é a nossa maneira de fazer o bem a partir daquilo que produzimos e, de forma simples, prestarmos solidariedade em conjunto com entidades comprometidas com a melhora deste cenário, contribuindo para assistir socialmente aos mais necessitados”, explica Eduardo Barrantes Bravo, Diretor Geral Adjunto da ISM Brasil.

(Foto: Divulgação)

Um dos locais a receber as doações foi o Lar Irmão José, que fica no Matatu, região de Brotas. Também receberam as bebidas o Abrigo São Francisco de Assis, no Bonfim, e a casa de Repouso Lar Vida, em Itapuã. Eles fzem parte de uma remessa de 4.800 garrafas de chá, destinados à Secretaria de Saúde do estado da Bahia (Sesab), que com apoio logístico das Voluntárias Sociais da Bahia, distribuirá os donativos em 23 abrigos que assistem a mais de 800 idosos na cidade.

A partir desta quinta-feira (30) será a vez do Centro de Convivência das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), que vai receber 8.040 copos do chá, que complementarão as refeições que diariamente são oferecidas pela instituição a pessoas em situação de rua.