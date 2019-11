Inep divulga locais de prova do Enade 2019; saiba como consultar o seu

Os estudantes concluintes dos cursos de graduação já podem consultar os locais de prova do Enade 2019. Basta acessar o Sistema Enade, informar o CPF e a senha cadastrada no primeiro acesso. O cartão com informações sobre o local de prova, horários e atendimentos (se solicitados e aprovados) só poderá ser visualizado caso o Questionário do Estudante tenha sido preenchido.

O Questionário, assim como a participação na prova, são requisitos para a colação de grau. Os concluintes habilitados a realizar o Enade 2019 podem responder o Questionário até o dia 21 de novembro. É fundamental regularizar a situação dentro do prazo estabelecido para evitar problemas para a conclusão do curso.

As provas do Enade 2019 serão aplicadas em 24 de novembro para todo o país. Neste ano serão avaliados os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

Os estudantes ingressantes e concluintes em 2019 realizaram a inscrição no Enade. Entretanto, somente os concluintes precisam realizar a prova e preencher o questionário. O objetivo é avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com base no currículo da graduação.

*com informações do Inep