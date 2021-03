Inep divulga resultados do Enem 2020; site enfrenta instabilidade

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já estão disponíveis na Página do participante.



No entanto, no começo da noite desta segunda (29), muitos candidatos relatam que não estão conseguindo acessar a página para consultar o resultado do exame. O site apresentava instabilidade.



De acordo com o Inep, organizador da prova, as notas poderiam ser visualizadas a partir das 18 horas da segunda (29). Serão informados os resultados das provas objetivas e da redação.



Saiba como consultar sua nota



Para conferir o boletim de desempenho, é preciso entrar na página do participante e digitar os dados do login único do governo federal.



Caso o aluno tenha esquecido a senha, é possível recuperá-la. Basta seguir os seguintes passos:

Informar o CPF;

Clicar em avançar e, em seguida, em "esqueci minha senha";

Escolher uma das formas de recuperar o acesso à conta (validação facial, celular, e-mail ou internet banking);

Aguardar o envio do código de verificação;

Gerar uma nova senha.

Os resultados disponíveis



Foram publicados os boletins de desempenho das seguintes versões do Enem:

Impressas (primeira e segunda aplicação);

Digital;

PPL (para pessoas privadas de liberdade).



Os treineiros só poderão consultar os resultados em 28 de maio.



As notas do Enem 2020 valem para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ele seleciona alunos para universidades públicas.

As inscrições ocorrerão de 6 a 9 de abril. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas 209.190 mil vagas, distribuídas em 5.685 mil cursos de graduação.

Cronograma do Sisu