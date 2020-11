Infectado, Tierry se assusta com coronavírus e faz alerta: 'Covid não é brincadeira'

O cantor Tierry, famoso pelos hits “Rita”, “Cracudo” e "Eu já peguei coisa pior" (este último, com referência ao coronavírus), disse nessa quarta-feira (18) que foi diagnosticado com a covid-19. Em uma série de vídeos postados em seu perfil no Instagram, o artista explicou que decidiu realizar o teste após notar congestões nasais e recebeu o resultado positivo para a doença.

Assustado, diferente do que diz na música, Tierry conta que as congestões começaram cerca de cinco dias antes da realização do teste. “Achei que era por causa da temperatura, por conta da correria. Eu fiz o teste de farmácia e deu negativo para a covid-19, mas decidi fazer o PCR e deu positivo”, disse o cantor, mostrando o resultado a seus seguidores. Apesar disso, Tierry afirmou que passa bem e já está isolado.

Com o diagnóstico, o cantor precisou mudar as datas de shows nas cidades de Altamira e Novo Repartimento, no Pará, que seriam realizados neste fim de semana, para o mês que vem. De acordo com ele, será possível pedir reembolso do valor dos ingressos. Além disso, Tierry se desculpou com os fãs pelos transtornos.

O artista finalizou a fala alertando aos seus seguidores sobre a gravidade da doença. “Se protejam, usem máscara e álcool em gel. Covid não é brincadeira”, disse ele, com discurso 'reformado' em relação ao hit "Eu já peguei coisa pior".

Ouça abaixo.