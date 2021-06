'Infelizmente, não saímos com o triunfo', lamenta Maycon Douglas

O Bahia empilhou chances de gol diante do Palmeiras, mas não conseguiu ser efetivo e acabou derrotado por 3x2, na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, pela 7ª rodada da Série A. O time paulista abriu o placar, o Esquadrão virou, mas o anfitrião reagiu nos minutos finais e saiu com a vitória. Após o apito final, o atacante Maycon Douglas lamentou o resultado.

"Sabia que seria um jogo muito difícil. O time do Palmeiras é muito qualificado. Conseguimos botar nosso ritmo em campo. Infelizmente, não saímos com o triunfo. Mas agora é manter a mesma pegada, que quarta-feira (30) já tem um jogo em casa, muito difícil", disse, em entrevista após a partida.

O atacante, aliás, marcou pela primeira vez com a camisa tricolor, e se emocionou. "É uma felicidade enorme vestir a camisa do Bahia. Pude marcar meu primeiro gol e me emocionei", falou.

Luiz Otávio também fez para o Esquadrão, enquanto Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Breno Lopes anotaram para o Verdão.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o América-MG em casa. O jogo está marcado para quarta-feira (30), às 19h, em Pituaçu.