Inflação e desemprego aumentam endividamento

As consequências da alta inflação, da alta taxa de juros e do número de desempregados no país são cada vez maiores. Na Bahia, 4.138.037 pessoas estão com o nome sujo, o que representa 37% da população. São mais de 12 milhões de pendências que somam cerca de R$ 12 bilhões. Apesar disso, estado ocupa apenas o 22º lugar no ranking dos mais endividados do país, liderado pelo Amazonas que possui mais de metade de sua população (52,80%) endividada.

Os dados são de janeiro deste ano e foram fornecidos pelo Serasa. De acordo com o órgão, os principais causadores das dívidas baianas são bancos e cartões, com 28%, utilidades (contas básicas, como luz, água e gás), com 25%, e varejo (19%).

A especialista do Serasa, Patrícia Camillo, explica porque os bancos e cartões são os campeões do ranking. “O cartão de crédito é um mecanismo muito usado pelos brasileiros. Além disso, ele tem um dos juros mais altos do mercado. A partir do momento em que a pessoa contrai uma dívida em cartão, mesmo que inicialmente pequena, ela acaba virando uma bola de neve por conta dos juros sobre juros que vão aumentando”, diz. Apesar da maioria dos débitos serem de valores baixos, alguns podem chegar a mais de R$ 100 mil.

Sobre o segundo lugar, Patrícia afirma que revela a face cruel da crise financeira atual. “São contas de gás, luz, água, ou seja, básicas. Então isso mostra o quanto os brasileiros estão num cenário difícil de inflação, preços altos e taxas de juros, como a Selic, muito altas. Isso diminui o nosso poder de compra e diminui o nosso acesso ao crédito”, acrescenta.

A especialista conta que o aumento dos índices de endividamento por conta da pandemia já podem ser vistos. “O Nordeste voltou ao patamar de dívidas de abril de 2020, quando mal era possível notar os efeitos da pandemia. Ao longo da pandemia, tivemos uma baixa por conta dos auxílios do governo, mas, agora, retrocedemos, acompanhando a alta da inflação e das taxas de juros”, destaca a especialista.



Através do Feirão Limpa Nome, que acontece até o dia 31 de março, é possível quitar as dívidas com descontos de até 99%. Para isso, primeiro é preciso consultar o CPF para saber as dívidas, que podem ser pagas em até 72 vezes. Para isso, é só acessar o app ou site (serasa.com.br) da Serasa ou se informar através dos números 0800 591 1222 ou 3003-6300 ou pelo Whatsapp da Serasa (11) 99575-2096, para negociar.

Bahia tem o diesel mais caro do Brasil, segundo a ANP

A Bahia tem o óleo diesel mais caro do país. Em um posto da cidade de Ilhéus, no sul do estado, o litro do combustível custa até R$ 7,98, bem acima da média do país (R$ 4,599), segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 13 e 19 de março.



O preço do diesel varia de acordo com o do petróleo, que vem subindo com guerra na Ucrânia. Na Bahia, mais de 90% do mercado de combustível é atendido pela Refinaria Mataripe, operada pela Acelen, que define seus preços a partir do custo do petróleo. O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia) alega que a Acelen vende o combustível por um valor mais elevado que o da Petrobras.

Presa em Sergipe

Maqueila Santos Bastos, amiga da esposa de Leandro Troesch, encontrado morto em uma pousada de luxo em Jaguaripe, no baixo sul baiano, foi presa a quinta-feira (24) em Sergipe. Além da morte de Leandro, a polícia também investiga se Maqueila teve participação na morte de Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy. Ele era funcionário de Leandro.



Chuva em Petrópolis

Após 234 pessoas morrerem após um temporal em fevereiro, a cidade de Petrópolis, no Rio, voltou a sofrer com chuvas no dia 20. Ao todo, sete pessoas morreram. Entre os mortos, estão duas pessoas que moravam no Morro da Oficina, o local mais afetado na enxurrada do dia 15 de fevereiro. Três vítimas do primeiro temporal seguem desaparecidas.



Pai e filha se machucam em parque

Pai e filha foram arremessados de um brinquedo em um parque de diversões localizado dentro de um shopping, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de sábado (19). A jovem foi atendida e liberada no mesmo dia. O homem ficou três dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Rafael, devido a um edema pulmonar. O Magic Games PARK, no Parque Shopping Bahia, chegou a ser interditado, mas foi reaberto já que possuía todas as licenças para funcionamento em dia.





