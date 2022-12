Influencer baiana é premiada no TikTok Awards 2022

A influenciadora digital baiana Lore Souza foi uma das ganhadoras do Tik Tok Awards 2022, que aconteceu nesta segunda-feira (12), no Vibra SP, na capital paulista. Referência quando o assunto é transição capilar, com 1,3 milhão de seguidores no TikTok e 2,2 milhões de seguidores no Instagram, ela ganhou na categoria "Surra de Beleza".



"Quando comecei, eu almejava poder ajudar pessoas que assim como eu lutavam pela aceitação do nosso cabelo. Eu não imaginava nunca que isso me traria até aqui", disse a criadora de conteúdo natural de Salvador.



Esta foi a segunda edição do prêmio, que teve Sabrina Sato, Pedro Sampaio e o influenciador Raphael Vicente como apresentadores. Gilberto Gil, João Gomes, Dilsinho e a banda britânica Gorillaz se apresentaram durante o evento, que premiou ainda nomes como Anitta, Pedro Sampaio e Ana Castela em 13 categorias.



Confira lista completa:



"Arrume-se comigo": Lele Burnier

"#AprendanoTikTok": Francisco Rabelo

"Entretê de Milhões": Açucena Guirra

"Credo, que delícia": Pablo Figueiredo

"Zerou o Game": João Felipe Leoncio

"Isso aqui é a Elite": Gabriela Gagliassi

"Surra de Beleza": Lore Souza

"Quem sabe faz na LIVE": Sweet Mila

"Um Hit é Um Hit": Pedro Sampaio e MC Pedrinho

"Artista TikToker": Anitta

"Não nasci, estreei": Ana Castela

"Vídeo do Ano": Vanessa Lopes

"Entregou tudo na For You" - Ramon Vitor