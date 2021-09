Influencer de 15 anos fica com rosto desfigurado após ser alvo de garrafadas

Um grupo de influenciadores digitais foi agredido por garrafadas atiradas por um cliente do estabelecimento onde os jovens estavam em Praia Grande, litoral de São Paulo. Entre as vítimas estão dois menores de idade que fazem sucesso no TikTok. Funcionários do estabelecimento também ficaram feridos.

Um desses menores de idade ficou com rosto desfigurado e precisou receber 30 pontos, conta o portal G1. "Foi um filme de terror", descreveu a mãe da vítima.

Fernanda Beccari conta que a briga aconteceu enquanto estava num restaurante com amigos e os dois filhos, de 14 e 15 anos. O mais velho teria sido o alvo do ataque.

Um colega deles, de 16, também estava com a família e foi ferido na confusão. Estes três adolescentes são influenciadores nas redes sociais.

No local, um grupo de homens teria sentado na mesa onde eles estavam e começaram a agir de maneira estranha, rindo dos jovens. Fernanda explica que o comportamento entre os estranhos, que pareciam debochar dos adolescentes, fez com que houvesse um desentendimento. Ela relata que, ao se virar, viu o momento que o agressor teria quebrado duas garrafas e partido para cima dos filhos dela.

Um dos adolescentes precisou de oito pontos e o outro mais de 30. O gerente e outro funcionário também precisaram de atendimento porque ficaram feridos ao tentar apartar a briga e ajudar os adolescentes.

Os influenciadores postaram imagens que mostram os ferimentos nas redes sociais, onde eles somam mais de um milhão de seguidores.