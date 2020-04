Influencer humilha empregada em vídeo: 'finalmente limpando meu banheiro'

Com pouco mais de 150 mil seguidores, Luan Tavares achou que era de bom tom gravar um Stories para ‘entreter’ os fãs. No entanto, o vídeo acabou tomando uma grande repercussão – já que o conteúdo não teve graça nenhuma.

No seu próprio perfil, Luan Tavares gravou Stories da trabalhadora doméstica limpando o banheiro da sua residência. “Até que enfim limpando meu banheiro, graças a Deus”, inicia o vídeo. Ele ainda se queixa do preço da faxina e ameaça diminuir o valor a pagar.

“Essa faxina de 130 reais é 3 dias?“, diz enquanto filma a mulher limpando o banheiro. Ela, inclusive, chegou a colocar a mão no rosto, visivelmente constrangida. “Vamos baixar pra 60 reais, é tempo de crise“, continuou Luan Tavares. Após a repercussão, o influenciador desativou sua conta no Instagram.

Declaração

No entanto, o jovem voltou às redes sociais, fez uma publicação e desabilitou os comentários. No post havia apenas uma imagem de fundo branco com a frase: “E agora a gente sente falta de muita coisas que vivíamos reclamando”.

Já nos Stories, Luan Tavares surgiu ao lado da doméstica, abraçado, para tentar explicar a situação. “Jamais, em hipótese alguma, eu quis menosprezar ela, independente de profissão”, disse. Ele ainda contou que a mulher, chamada Ana, trabalha há anos na casa dele, além de viver na fazenda dos pais dele. “Eu posto as coisas e alguns interpretam de uma forma, e outros de outra (…). Sei dos meus direitos e deveres, de maneira alguma estaria ligado a esse tipo de brincadeira”, finalizou.