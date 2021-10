Influencer morre aos 20 anos após complicações da covid-19

A influenciadora Luciana de Farias, de 20 anos, morreu no último sábado(02), no Rio de Janeiro, por complicações da covid-19. A informação foi confirmada pela família em suas redes sociais, mas não foram dados detalhes das circunstâncias da internação dela.



Luciana era estudante de odontologia e tinha mais de 54 mil seguidores no Instagram e mais de 150 mil inscritos em seu canal do YouTube. Nas duas redes sociais ela compartilhava dicas relacioanadas à carreira como dentista.



A MFT School, escola especializada em cursos na área, lamentou a morte da aluna. “É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento da nossa querida aluna Luciana de Farias. Nosso muito obrigado pela parceria e carinho! Nossos sinceros sentimentos a toda a família, especialmente os pais, que tivemos a grata satisfação em conhecer. Muita força a todos.”

