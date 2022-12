Influencers e famosos lamentam assassinato de casal de rifeiros

Artistas e influencers se manifestaram nas redes sociais após o assassinato dos rifeiros Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, 39. Os dois foram mortos em Barra do Jacuípe, na Região Metropolitana de Salvador, neste domingo (11).

Influencer com mais 1 milhão de seguidores no Instagram, Rodrigo Amendoim lamentou o crime. "Nos conhecíamos tão pouco, mas tive a oportunidade de passar dias maravilhosos ao lado deles", publicou.

Já Bruna Luma era próxima do casal e postou diversas homenagens. "É assim que lembrarei de vocês. Sem palavras, obrigado por tudo! Eternamente em meu coração. DG e Naroka! Não tenho forças pra nada. Não consigo fazer mais nada. Não consigo levantar da cama. É muito difícil a dor da perda. Esses dias eu não estava bem. Estava com aperto no peito. Chorava por tudo. Uma angústia forte, achei que era a rotina puxada que eu estava vivendo. Criei forças pra me despedir e prestar minhas últimas homenagens", escreveu.

Além de rifas, o casal também atuava no ramo do pagode. Através da empresa DG Produções, eles agenciavam a carreira de alguns artistas.

Por isso, pagodeiros, como Bruno Magnata, se manifestaram também. "Meus amores, descanse em paz. Meu Deus, tô aqui sem acreditar. Vou levar vocês pelo resto da minha vida", publicou no Instagram.

Outro artista que postou homenagem foi Juninho Lopez, que estava na companhia do casal poucas horas antes do crime.

“Se eu soubesse que hoje seria o último momento juntos e o último abraço que eu iria te dar, eu ia te falar o quanto você era importante pra mim, Paizão”, escreveu Loppez.

Relembre

O casal de rifeiros Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, 39, foi morto a tiros na tarde deste domingo (11), em Barra do Jacuípe, local turístico da orla de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, onde curtiam o fim de semana. Eles receberam tiros no peito e na cabeça. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

A dupla tinha grande projeção nas redes sociais e acumulavam mais de 190 mil seguidores. Mais que a divulgação dos sorteios, as redes sociais de Digony e Naroka, como se apresentavam, respectivamente, eram utilizadas para mostrar o estilo de vida do casal.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado ocorreu por volta das 18h30. A informação registrada foi a da presença de dois corpos, vítimas de disparo de arma de fogo, na localidade Canto do Rio Jacuípe. Agentes da 59ª CIPM, que atua na região, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica, que procedeu com a perícia e remoção dos corpos.

Horas antes do duplo homicídio, Rodrigo fez uma sequência de stories anunciando suas rifas à beira mar e no comando de uma moto aquática. Já Naroka, apareceu chorando e se disse triste ao lembrar momento da sua adolescência. Ela contou ter conversado com uma amiga da época de colégio. O casal deixa dos filhos.