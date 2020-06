Influenciadora sorteia 'auxílio emergencial' e é bloqueada no Instagram

A influenciadora Anna Paula Rabello causou polêmica no Instagram ao anunciar o sorteio de um “auxílio emergencial” (para duas pessoas, no valor de R$ 600) aos seus mais de 160 mil seguidores.

A maquiadora fez a postagem no último final de semana, e não demorou muito para ter a postagem bloqueada por infringir as diretrizes da plataforma.

O fato de Anna Paula ter usado o termo “auxílio emergêncial” irritou muita gente, gerou denúncias de anônimos e de famosos. Um dos que se revoltou com a situação foi o youtuber Felipe Neto, que publicou sobre o assunto no Twitter e deu início a uma reflexão sobre os sorteios praticados por muitos influenciadores.

"Os sorteios de Instagram seguem a todo vapor, mesmo já tendo sido comprovada a ilegalidade e os vários indícios de empresas “suspeitas” por trás disso", escreveu Neto.

Anna Paula voltou ao seu perfil, nesta segunda-feira (29), e se explicou. Chorando, a jovem garantiu que o dinheiro não é do governo, e que escolheu o título errado para o sorteio. Além disso, informou que o objetivo era ajudar pessoas necessitadas.

“Usei o termo ‘auxilio emergencial ‘ de uma forma errada. Era apenas de maneira ilustrativa”, disse. “Não consigo entender o porque de tanto ódio, para que denunciar?”, emendou.

“Não entendo. Não acho certo as pessoas me cancelarem por causa de um sorteio para dar dinheiro para as pessoas, em um momento difícil, pelo simples fato de ter usado o nome auxílio emergencial”, completou a influencer.