Ingressos e entrada: Vitória detalha retorno da torcida ao Barradão

O reencontro do Vitória com seu torcedor já tem data marcada, e acontecerá na próxima terça-feira (19), às 21h30, quando o time enfrenta o Itabaiana, pela Pré-Copa do Nordeste. Com o retorno do público definido, o clube detalhou como vai ser feita a venda de ingressos e acesso ao Barradão.

Para poder entrar no estádio, o torcedor precisará comprovar que recebeu as duas doses (ou a dose única, no caso da Janssen) da vacina da covid-19. A validação deverá ser feita através de cartão de vacinação ou de aplicativos como o Conecte SUS.

De acordo com o Vitória, haverá uma barreira sanitária antes da entrada do Barradão, onde a pessoa deverá apresentar o comprovante de vacinação e a carteira de identidade, além do ingresso eletrônico (e-ticket) ou voucher de confirmação de check-in, para o caso dos sócios torcedores com cartão de acesso.

O ingresso será vendido no site da FutebolCard, a partir das 8h deste sábado (16) até o dia do jogo (19), às 14h. Vale lembrar que, como apenas 30% da capacidade do Barradão foi liberada, vendas e emissão de vouchers podem ser encerradas antes do previsto.

Só será permitida a compra de um ingresso por CPF. Os valores serão de R$ 100 para a cadeira e R$ 60 para a arquibancada (meias-entradas custarão, respectivamente, R$50 e R$30).

Para a aquisição do voucher, os sócios torcedores com cartão de acesso deverão fazer check-in através do site da FutebolCard para ter acesso ao Barradão. De acordo com o Vitória, o voucher chegará no e-mail de cadastro, e será preciso levá-lo ao estádio, junto com a carteirinha de sócio.

O duelo contra o Itabaiana será em jogo único. Depois, o vencedor terá que enfrentar a terceira fase, que será disputada em confrontos de ida e volta, entre os dias 27 e 28 de outubro e 3 e 4 de novembro. Só então serão definidos os quatro clubes que irão ingressar na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Essa é a primeira vez que o Vitória vai disputar a fase preliminar da competição regional.

Veja todas as orientações divulgadas pelo Vitória:

1 – Para adentrar o Estádio será necessário ao torcedor a utilização de máscara e o esquema vacinal completo (dose única ou duas doses).

2 – A comprovação do esquema vacinal deverá ser feita através de cartão de vacinação ou de aplicativos como o CONECTSUS.

3 – Antes de adentrar o Estádio, haverá uma barreira sanitária onde o torcedor deverá apresentar o comprovante de vacinação, a carteira de identidade e o ingresso eletrônico (e-ticket) pelo site da FutebolCard (Público Geral ou sócio-torcedor sem cartão de acesso) ou voucher de confirmação de check-in (sócio torcedor com cartão de acesso).

4 – Para aquisição do voucher, os sócios torcedores deverão fazer um processo de check-in através do site da FutebolCard para ter acesso ao Estádio. Esse voucher chegará no e-mail de cadastro do sócio. O torcedor deverá imprimir e levar o voucher ao Estádio junto com a sua carteirinha de sócio.

5 – Para aquisição de ingresso, os torcedores deverão fazer acesso ao site da FutebolCard. Somente será permitido a venda de um ingresso por CPF. O ingresso eletrônico (e-ticket) poderá ser visualizado no site na opção “Meus Pedidos”.

6 – Os valores para ingressos serão: Cadeira – R$100; e Arquibancada – R$60. As meias-entradas custarão, respectivamente, R$50 e R$30.

7 – A partir de 15/10 haverá ampla divulgação pelas redes sociais e e-mails aos sócios indicando como emitir o voucher e adquirir o ingresso através do site da FutebolCard.

8 – Os vouchers e ingressos começarão a ser vendidos a partir de sábado (16/10) às 8 horas e terão as suas vendas encerradas no dia 19, dia do jogo, às 14 horas. Salientamos, entretanto, caso a capacidade de 30% seja alcançada antes desse prazo, as vendas e emissão de vouchers serão encerradas imediatamente.

9- Os bares funcionarão durante o evento apenas com venda de bebidas não alcoólicas.

10 – O Vitória solicitará apoio às autoridades constituídas para evitar aglomerações ao redor do estádio.

11 – Não haverá venda de ingressos através de bilheterias e nem atendimento do programa “Sou Mais Vitória” antes da partida.

12 – Não é aconselhável a presença de crianças menores de 12 anos.

13 – Solicitamos ao torcedor que chegue com bastante antecedência para evitar aglomerações na barreira sanitária.

14 – Para evitar aglomerações, adesões e renovações para emissão do voucher deverão ser feitas preferencialmente via site do programa “Sou Mais Vitória” e não presencialmente na central do CAPEMI.