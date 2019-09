Ingressos e plano de sócios: veja como será o Vitória na arena

Vitória e Fonte Nova devem anunciar ainda nesta terça-feira (10) a programação da venda de ingressos para o duelo de sábado (14), contra o Guarani, a partir das 16h30. Será o primeiro jogo do rubro-negro sob novo contrato com a arena, válido até dezembro de 2022.

As vendas começarão na quarta-feira (11). Segundo apurado pelo CORREIO, os valores serão idênticos aos praticados pelo Bahia na arena.

Ou seja, a Cadeira (nos setores Leste e Norte) sairá por R$ 60 e a Cadeira Especial (setor Oeste) custará R$ 80. Esses são os preços de inteira. O Lounge Premium custará R$ 160, valor único.

Os sócios Sou Mais Vitória das categorias Ouro e Prata terão acesso livre ao estádio, tal qual aconteceria se a partida fosse no Barradão. O associado Ouro ficará no setor Oeste, a cadeira especial; e o Prata ficará na cadeira dos lados Norte e Leste. Já o Bronze terá 30% de desconto na compra do ingresso para qualquer setor.

Segundo o diretor de marketing do Leão, Ricardo Nery, o torcedor não precisa se preocupar. "Para esse primeiro jogo será como foi em anos anteriores, quando o Vitória mandou jogos pontuais na arena. Ou seja, os sócios terão acesso como no Barradão".

Novas categorias: Topázio, Rubi e Diamante

As mudanças no Sou Mais Vitória entrarão em vigor a partir de segunda-feira (16). Até o final desta semana o rubro-negro deve anunciar as novas categorias do plano de sócios.

Segundo apurado pelo CORREIO, serão três novas categorias. A Topázio será voltada para torcedores com renda mensal até R$ 1,5 mil. A inscrição nesse plano será limitada a 2 mil torcedores. Dará acesso ao estádio e custará R$ 45 por mês.

A categoria atende a uma política da própria Arena Fonte Nova, que tem o "Bahia da Massa" para os sócios tricolores de menor renda. As regras, valores e benefícios serão os mesmos.

A categoria Rubi custará R$ 90 e dará acesso às cadeiras dos setores Leste e Norte da arena. E o Diamante, que dará acesso ao Lounge Premium, custará R$ 240.

O plano Ouro, já existente no Barradão, continuará a ser vendido por R$ 120 por mês. Na Fonte Nova, dará acesso garantido às cadeiras especiais, no setor Oeste do estádio.

Direito garantido

Com as mudanças, dois planos existentes no Sou Mais Vitória deixarão de ser comercializados: o Prata e o Bronze. Os torcedores que já fazem parte dessas categorias, porém, terão seus direitos garantidos pelo clube junto à arena.

Isso significa que quem for sócio Prata continuará pagando R$ 60, mensalidade atual, e terá acesso aos setores Norte e Leste do estádio. O sócio Bronze continuará tendo 30% de desconto na compra do ingresso.

Essa regra vale, inclusive, para os torcedores que estão em débito e ficarem em dia e para os que se associarem até sábado (14).

O diretor de marketing Ricardo Nery garante o direito aos torcedores: "Qualquer mudança que a gente faça lançando os novos planos ou nos planos existentes não vai atingir ninguém que já é sócio Sou Mais Vitória. É uma espécie de direito adquirido".