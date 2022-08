Ingressos para Bahia x Tombense começam a ser vendidos sexta-feira (26)

O Bahia anunciou que a partir desta sexta-feira (26) os ingressos para a partida contra o Tombense, marcada para o dia 3 de setembro, já começam a ser vendidos. A venda antecipada abre às 14h, incialmente apenas pelo site da Arena Fonte Nova (clique aqui) e só para os sócios do clube, de qualquer plano.

A partir do sábado (27) o público geral já poderá comprar as entradas online. As vendas na bilheteria física do estádio começam na próxima segunda-feira (29).

Antes do duelo contra o Tombense, atual 5º colocado, o Bahia entra em campo neste domingo para enfrentar o Vasco na Fonte Nova, em um confronto direto pelo G4 da Série B. O tricolor tentará sustentar um tabu de 10 anos sem perder para o Vasco em Salvador.

????Com ingressos de Bahia x Vasco esgotados, a venda pro jogo seguinte em casa, sábado da próxima semana, ante o Tombense, já começará amanhã. Exclusivo para sócios, de qualquer modalidade, mesmo sem Acesso Garantido, a partir das 14h. No dia seguinte abre geral, novamente online. pic.twitter.com/V0cqQA7X3E — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 25, 2022