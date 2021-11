Ingressos para show de A-ha em Salvador começam a ser vendidos na quinta (25)

Em apresentação da turnê mundial que celebra o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, "Hunting High And Low'', a banda norueguesa A-Ha fará um show na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 12 março de 2022 e a venda de ingressos será a partir de 25 de novembro, através do site.

Considerado um dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” e, claro, “Hunting High And Low”.

Adiada por causa da pandemia, a turnê recebeu críticas entusiasmadas da imprensa e aclamação do público por onde passou. No Brasil, o A-Ha irá se apresentar também em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, com realização da Move Concerts e patrocínio da Black Princess e TNT Energy.

Para Alexandre Gonzaga, diretor de Marketing da Arena, a Fonte Nova sempre busca trazer shows de artistas e bandas consagradas nacional e internacionalmente. “Com isso, cada vez mais, a Bahia se consolida como destino dessas atrações na região Nordeste e se insere definitivamente na rota do show business mundial”, afirma.

História de Sucesso – O álbum Hunting High And Low, de 1986, é considerado hoje um dos mais importantes álbuns da história da música pop e o A-HA é uma das bandas mais celebradas por sua carreira desde os anos 80. Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, influenciou gerações de novos artistas e continua se apresentando regularmente com sua formação original em estádios e festivais. A produção da turnê no Brasil é uma realização da Move Concerts.

Banda

Muitos artistas como Adam Clayton (U2), Morrissey, Robbie Williams, Pet Shop Boys, Kanye West e Chris Martin (Coldplay) estão entre os fãs confessos do trio norueguês. Chris Martin diz que o A-HA foi uma das suas primeiras inspirações e é uma de suas bandas favoritas de todos os tempos. Durante a turnê “Viva La Vida”, de 2008, o Coldplay fez um cover de “Hunting High And Low” e juntou-se a Magne no show de Oslo, com Chris apresentando-o ao público como “o melhor tecladista do mundo”.