Ingressos para ver Paysandu x Vitória no telão do Barradão estão à venda

A programação inicial previa as vendas somente no dia da partida, mas o Vitória antecipou e já está vendendo ingresso para quem quiser assistir ao jogo decisivo contra o Paysandu no telão que será instalado no Barradão. O confronto será no sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

O preço é de R$ 10, com opção de compra pelo site da Futebol Card. No sábado, a bilheteria do Barradão abrirá às 10h. O estacionamento será aberto às 11h, e os portões do Barradão, às 14h.

O Leão chega à última rodada do quadrangular da Série C sem depender de ninguém para conquistar o acesso à segunda divisão. Se ganhar o jogo, estará classificado para a Série B de 2023. Em caso de empate ou derrota, o rubro-negro precisa que o Figueirense não ganhe do ABC, único que já garantiu o acesso.

O Vitória tem oito pontos, na segunda colocação do Grupo C, enquanto o Figueirense tem seis. Adversário rubro-negro, o Paysandu soma três pontos e não tem mais chance de classificação.