Ingressos para Vitória x Ponte Preta: saiba onde e quando comprar

Os ingressos para o jogo entre Vitória e Ponte Preta estão à venda. A bola rola no sábado (27), às 16h30, no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos, o rubro-negro é o 18º colocado. O adversário da vez ocupa a 5º posição, com 19.

O torcedor pode comprar os bilhetes nesta sexta-feira (26) ou no sábado em quatro pontos de vendas, localizados nos shoppings Capemi e Lapa e no estádio Barradão. Também é possível fazer a compra pela internet (www.futebolcard.com).

A arquibancada custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). O valor da cadeira é R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Confira a programação de vendas:

Loja Oficial no Barradão

Sexta-feira – das 9h às 18h

Sábado – das 9h às 14h

Shopping Capemi

Sexta-feira – das 9h30 às 18h30

Sábado – das 9h às 14h

Shopping Center Lapa

Sexta-feira – das 9h às 18h

Sábado – das 9h às 14h

Bilheterias do Barradão

Sábado – das 14h às 18h