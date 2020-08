Início de obras no Terminal da Barroquinha é autorizado

O terminal de ônibus da Barroquinha será reformado. Nesta quarta-feira (26), o prefeito ACM Neto assinou a ordem de serviço para o início das obras. O investimento será de R$ 5,5 milhões e o prazo para a conclusão da obra é de seis meses. Ele lembrou que se trata de uma das regiões mais importantes da cidade, citando outras intervenções no Centro.

"Cada equipamento requalificado, cada novo espaço preparado pela prefeitura tem um impacto bastante amplo e significativo, porque não apenas valoriza essa área, mas, principalmente, traz uma perspectiva de expansão econômica, de desenvolvimento, para seu futuro", destacou.

Ele afirmou que o terminal da Barroquinha é um dos mais tradicionais da cidade e que os projetos buscam melhorar a funcionalidade e uso do equipamento. "No caso aqui da Barroquinha, uma da queixa dos comerciantes é que depois do metrô houve queda do número de ônibus que circulam por aqui. A gente sabe que pro comércio ser intenso é fundamental que as pessoas cheguem", disse. "Estamos com a Estação da Lapa aqui perto, mas essa integração toda tem que ser feita com racionalidade, pensando no cidadão. Esse passo de requalificação da Barroquinha também é com objetivo de aumentar volume de pessoas que possam transitar por aqui".

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e prevê a implantação de praça com academia de ginástica e quadra poliesportiva, nova iluminação em LED, ordenamento dos ambulantes, reorganização das paradas de ônibus e nova pavimentação em concreto, além de estacionamento.

O prazo de entrega da obra é de seis meses. A prefeitura anunciou que também vai requalificar o terminal do Aquidabã.