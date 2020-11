Início de votação tem movimento intenso em Salvador; uso de máscara é raro

O dia de eleição está movimentado no início deste domingo (15), em Salvador. Na Waldemar Falcão, em Brotas, onde ficam os colégios Luiz Viana e Manoel Vitorino, o movimento é intenso e há engarrafamento. A movimentação também é grande em Paripe, no Subúrbio Ferroviário.

Eleições 2020: Confira aqui seu local de votação, zona e seção eleitorais

Na porta das escolas Luiz Viana e Manoel Vitorino, banners com os nomes dos eleitores foram pendurados para auxiliar os cidadãos a encontrarem sua seção eleitoral, visto que neste ano houve mudanças. Apesar da proibição, diversos panfletos - os santinhos - de políticos estavam espalhados nas ruas.

A movimentação na Rua Almirante Tamandaré, em Paripe, segue o fluxo intenso. Conhecida como Ladeira da Escola de Menor, a região concentra duas das maiores escolas do bairro, o Colégio Estadual Almirante Barroso e o Colégio Estadual Edson Tenório de Albuquerque.

A aposentada Maria de Lourdes Nascimento, 72 anos, sofreu um acidente em casa e está precisando usar muletas. Mesmo assim, ela faz questão de votar. "É um direito que levou muito tempo para a gente ter. Teve algumas eleições que eu não votei, há muitos anos, mas a eleição desse ano eu faço questão de votar", disse. Ela reclamou da quantidade de santinhos espalhados pelo chão e que deixam alguns trechos do caminho escorregadio.

Por lá, a boca de urna segue como nas eleições anteriores, o distanciamento foi negligenciado, uso de máscara é raro, e os vendedores ambulantes já estão chegando e mercando as tradicionais promoções de cerveja e água. Por enquanto, o trânsito de veículos está livre, mas já é possível ver aglomeração de pedestres.

Os portões dos colégios eleitorais abriram às 7h e a votação segue até as 17h. Até as 10h, o atendimento preferencial é para os idosos, devido à pandemia.

Como saber seu local de votação

Para saber se seu local ou seção de votação continua o mesmo, existem algumas formas de consultar. A recomendação do TRE-BA é a utilização do aplicativo E-Título, disponível em iOS e Android, porque a informação é mais atualizada. Através dele, é possível obter tanto a via digital do título de eleitor, quando sua situação eleitoral e local de votação. Outra maneira é fazer a consulta pelo site do TSE (https://www.tse.jus.br/). Quem não tiver acesso à internet, pode ligar para o telefone (71) 3373-7000, que estará disponível para dar instruções no horário da votação, das 7h às 17h. Se a pessoa não souber o CPF ou número do título de cor, pode fornecer o nome completo, nome da mãe e a data de nascimento.

Glossário

Seção eleitoral - o local onde os eleitores são recepcionados para votar no dia da eleição, onde ficam as urnas eletrônicas.

Zona eleitoral - região geograficamente delimitada dentro de um estado, gerenciada por um cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados.

Mudanças das seções eleitorais por zona

Zona 1

Colégio Estadual Odorico Tavares mudou para o Pavilhão de aulas do Canela (PAC) e nas faculdades de Educação, de Direito e de Administração da UFBA

Acbeu (Vitória) mudou para na Escola de Nutrição da UFBA

Associação Atlética da Bahia mudou para no Clube Espanhol

Zona 2

As seções 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 166, 117, 142, 338, 375 da Escola Estadual Cupertino Lacerda e as seções 19,20,22,23,24,25,26,27,101,102,368,403 e 505 da Faculdade Rui Barbosa (Rio Vermelho) são agora no Faculdade Unifacs

As seções 40,41,42,43,44,273,356,509 que eram da Escola Oswaldo Cruz e as seções 350, 353, 359, 364, 371, 379, 387, 390, 397, 506 da Faculdade Rui Barbosa (Rio Vermelho) foram transferidas para o Colégio Manoel Devoto

As seções 103, 104, 105, 106, 107, 108 da Faculdade Rui Barbosa foram transferidas para Universidade Católica de Salvador

Zona 3

Escola Lopoldo dos Reis (Dois Leões) mudou para a Escola Municipal da Cidade Nova

Escola Ministro Pires de Albuquerque (Empa) mudou para a Escola Reitor Miguel Calmon (Retiro)

Centro Comunitário São Judas Tadeu mudou para a Escola Municipal de Pau Míudo

Zona 4

As seções 496,497, 498, 499 da Escola Felipe Busquet Anglada são agora no Colégio Santo Inácio

As seções 500, 501, 502 e 503 da Escola Felipe Busquet Anglada estão agora no Colégio Celestin Freinet

As seções 504, 505, 506, 507 e 533 da Escola Felipe Busquet Anglada estão agora no Instituto Social Pindorama

Zona 5

As seções 102, 103, 104, 105, 241 e 249 do Colégio Nossa Senhora do Resgate estão agora na Escola Municipal Antônio Euzébio

Zona 7

As seções 457, 460, 463, 465, 467 e 468 do Colégio Elizabeth Souza estão agora no Educandário Águia Albino

Zona 8

Escola Afonso Temporal mudou para a Escola Municipal São Francisco de Assis

Zona 9

Centro Social da Paróquia São Jorge mudou para a Escola Estadual Ocridalina

Zona 10

As seções 848 e 884 da Escola estadual Tobias Neto estão na Escola Estadual Thales de Azevedo

As seções 849, 850, 851, 852, 873 e 879 da Escola Estadual Tobias Neto estão na Faculdade Baiana de Direito

A seção 694 do Colégio Estadual Angelita Moreno transferida para Escola Professor Rômula Almeida

As seções 631,633, 635 do Colégio Estadual Angelita Moreno transferidas para Faculdade Ibes/FACSAL

Zona 13

As seções 20, 21, 22, 23, 110, 111, 114, 118, 119, 120, 178, 183 e 184 da Associação Cultural dos Estados Unidos (Acbeu) estão no Colégio Bernoulli

As seções 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 141 do Colégio Anchietinha estão na Faculdade Batistas Brasileira

A seção 694 Universidade Salgado de Oliveira está no Colégio Sartre Coc

Zona 14

As seções 364, 365, 366 e 367 que eram na Escola Nossa Senhora so Cenáculo estão agora no COlégio Bom Jesus (Tancredo Neves)

Zona 18

As 23 seções do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho (Atual Getúlio Vargas) estão na Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré

Quem votava no Colégio Estadual Celina Pinho votará na Escola Estadual Navarro de Brito (1 seção)

Zona 19

As seções 272 e 533 da Escola Municipal Juarez Goes de Souza estão agora no Colégio Estadual de Nova Esperança

Não houve mudança nas zonas 6, 11, 12, 15, 16, 17.

