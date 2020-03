Inimigos do fim: ressacas com Timbalada e Denny Denan lotam após o Carnaval

Salvador é uma verdadeira indústria de eventos e a maior festa de todas, o Carnaval, teve seu fim esticado. Neste domingo (1), foi o dia das "ressacas", invenção marqueteira para fazê-lo durar mais e garantir a alegria de quem é inimigo do fim. A festança derradeira foi feita pela Timbalada e Carlinhos Brown, no Candyall Guetho Square, e Denny Denan, no Trapiche Barnabé, onde um monte de gente ainda continuava cheio de disposição para curtir.

Vizinhos do Candyall, o casal Neilyana Bomfim e Francis Juliano brincou um dia de Carnaval e marcou presença no Candyall para se despedir da folia oficial. “Eu sou carnavalesca. Só não pulo mais porque meu marido já não curte muito e estou fazendo tratamento médico, mas, se eu pudesse, todo dia estava lá. Durante o carnaval todo mundo fica tão feliz, animado, parece que suspende os problemas”, diz Neilyana, já saudosa.

Com a casa lotada, a festa da Timbalada consagrou a despedida do verão da banda, e a última edição do Reguetto 2020 contou com a participação do Cacique do Candeal, que fez sua entrada acompanhado do Movimento Percussivo Timbaleira Drummers.

“Nosso show é um verdadeiro carnaval porque nossa grande força é o coletivo. Nossa vida é um carnaval porque nascemos com o dom de passar alegria através da música”, disse Buja Ferreira, vocalista do grupo.

A cantora Paula Sanffer, que compõe o trio à frente da Timbalada, disse que o que a faz querer que o carnaval não acabe é o encontro miscigenado de raças, de cores e energias. “O que emana do palco para o público e do público para o palco é surreal e dá vontade de que não termine nunca”, comentou. Já Rafa Chagas diz que, se tivesse um poder, queria que fosse o de fazer o carnaval durar o ano todo. “É uma época em que o mundo todo se encontra e tem magia, amizades e carinho”, acrescentou.

O casal Neilyana e Francis curtindo juntinho (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

O casal Neilyana e Francis curtindo juntinho (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

A alagoana Joice Santos, 30, há cinco anos escolheu Salvador como morada depois de descobrir que “é verdade aquela história de que na Bahia tem alegria”, diz ela. Analista de RH, ela curtiu todas as festas com Denny durante a folia e conta que ama a festa porque lhe rende histórias para a vida. Para Joice, a necessidade de pegar mototáxi e se perder e se reencontrar com a galera dão graça ao carnaval.

“Vou sentir saudades porque não vai ter mais a mesma quantidade de festas. A gente passa o ano ansioso para chegar o verão e poder dizer: ‘Já pintou verão, calor no coração’... Agora o que nos resta é programação de bar”, riu ela, que é fã do ex-timbaleiro e tem até tatuagem com trecho da música ‘Minha História’.

Hino de carnaval marcado na pele (Foto: Hilza Cordeiro/CORREIO)

Voltando ao Carnaval depois de adoecer em 2019, Denny Denan comentou que este foi um ano de comemoração pelo regresso. “Eu estava doido para subir no palco e descontar o que não fiz no verão passado”, comentou ele, que celebrou ainda as vendas esgotadas do seu bloco, o DD no Comando, na segunda. “Foi incrível porque a gente está numa crise fuleira e, de repente, ver tudo vendido me marcou bastante, principalmente porque bloco é uma coisa que diz-se que quase não se vende mais”, festejou.

Thamires, Patrícia e Thaís foram curtir a ressaca com Denny Denan na Cidade Baixa (Foto: Hilza Cordeiro/CORREIO)

As irmãs gêmeas Thamires e Thaís Sátiro e a amiga Patrícia Correia enumeram ainda outras vivências que “alcooltecem” na festa, como se envolver com o ex e fazer amizades com desconhecidos. “Carnaval é maravilhoso por isso, tudo acontece”, diz Patrícia. “E o que ainda não aconteceu nesse carnaval vai acontecer hoje aqui”, emenda logo Thamires. Para ela, o que mais lhe marcou nessa edição foi mesmo a performance suspensa de Claudia Leitte em frente ao Mirante do Gigante, o camarote de Léo Santana, onde ela trabalhou.