Inovação para propor soluções

No dia 13 de março de 2020, a administradora e empresária Jussara Prado havia começado as obras de ampliação da empresa especializada em soluções para mobiliário profissional Innova Coworking Salvador. Dias depois a cidade começou a viver o lockdown em virtude da pandemia e tudo precisou parar. “Nosso projeto, não era simples, era o sonho de vida, entendia toda a potência dele, e convoquei nosso time a ficar focado”, lembrou a empresária.

Na última reunião da equipe, inclusive, antes de anunciar que era necessário permanecer em casa, Jussara foi enfática em salientar que era a Innova que ajudaria a equipe a passar tudo o que viria e que os manteria conectados. “Assim foi, a pandemia, trouxe uma grande demanda por compra de cadeiras, dos profissionais e estudantes que se viram obrigados a ficar em casa”, conta.

A história dessa empreendedora mineira, libriana, otimista, mãe de João Marcelo, de três anos e João Lucas de um ano, será o tema do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa semana. Na conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, Jussara falará sobre essa vocação que veio como herança familiar, uma vez que os pais dela eram comerciantes, e das iniciativas ainda na adolescência, quando montou o Jô & Ju Doces, com uma amiga. “Tempos depois de ter provado o gostinho do empreendedorismo, decidi fazer o curso de administração. Na faculdade conheci um empreendedor apaixonado pelo que fazia, que me convidou para trabalhar com ele”, lembrou.

Na indústria de móveis para escritórios, ela começou como recepcionista, logo foi promovida a assessora pessoal. “Fui me apaixonando pela área, aprendi que era muito mais do que vender cadeiras, vender móveis, era vender soluções para as necessidades do cliente, transformando os ambientes de trabalho, com produtos com ergonomia e designer, o que impactava totalmente no dia a dia dos colaboradores, aumentando a produtividade e automaticamente os ganhos da empresa”, destaca.

