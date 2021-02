O neurocientista Miguel Nicolelis deixou a coordenação do comitê científico do Consórcio Nordeste, criado em março de 2020 para viabilizar parcerias entre nove estados da região no combate à covid-19.

A decisão do cientista se deve à sua insatisfação pela não adoção, por parte dos governos, das orientações passadas pelos cientistas do comitê.

