Inscrição para o Vestibular 2023 da Uesb começa dia 13 de dezembro

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) divulgou nesta terça-feira (6) o edital de inscrição para o Vestibular 2023. O prazo será aberto no próximo dia 13 de dezembro e seguirá aberto até o dia 5 de janeiro de 2023. As provas, previstas para os dias 5 e 6 de dezembro, irão selecionar estudantes para 44 cursos de graduação ofertados pela unidade de ensino superior.

Estão disponíveis 915 vagas, sendo 459 para o primeiro período letivo de 2023 e 456 para o segundo período letivo de 2023, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. As provas serão aplicadas nas cidades onde estão localizados os campi.

A realização das inscrições será feita somente pela internet, com a disponibilização do link no dia 13 de dezembro, no site do Vestibular. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 100,00, dentro da data de vencimento informada no próprio boleto.

A inscrição no processo é obrigatória até mesmo para os candidatos selecionados contemplados com a isenção, por meio dos Editais 216/2022 e 222/2022.

Na inscrição, todos os candidato devem escolher a primeira e segunda opção de curso, bem como a cidade onde deseja realizar a prova. Outra decisão que deve ser feita nesse momento é a da opção de Língua Estrangeira que fará parte da sua prova, sendo possível escolher entre Inglês, Francês e Espanhol.

No primeiro dia (5 de fevereiro), os candidatos deverão responder a questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática, além de elaborar uma Redação. Já no segundo dia (6 de fevereiro), será a vez das provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Vale destacar o retorno dos livros e filmes como parte do conteúdo cobrado nas provas. Na lista, estão os livros “Olhos D’água” e “Torto Arado”, bem como os filmes “Que horas ela volta?”, “Flee – Nenhum Lugar para Chamar de Lar” e o documentário “Viramundo”.

Metade das vagas em cada curso será destinada à “Ampla Concorrência” e os outros 50% são voltados para a “Reserva de Vagas”, onde podem concorrer alunos de ensino público (70% para candidatos que se autodeclarem negros e 30% para os demais). O Vestibular Uesb ainda dispõe da modalidade de “Cotas Adicionais”, onde são acrescidas três vagas, em cada curso, destinadas para quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência (uma para cada grupo).