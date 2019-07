Inscrição para trabalhar no Enem acaba nesta segunda-feira (29)

Os servidores públicos federais e professores da rede pública estadual ou municipal terão até as 23h59 desta segunda-feira (29) para realizar a inscrição para trabalhar na Rede Nacional de Certificadores (RNC) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na Bahia, há vagas principalmente para o município de Uibaí, Centro-Norte do estado.

A oportunidade é para trabalhar como certificador em um ou nos dois domingos de aplicação da prova, que este ano acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Os selecionados terão a missão de conferir vários procedimentos nos dias de avaliação. O valor pago é de R$ 342 por dia, o que equivale a R$ 28,50 por hora de trabalho.

Os interessados precisam atender a algumas exigências. Antes da inscrição pela internet, no Sistema RNC ou pelo aplicativo da Rede, é necessário fazer um cadastro, exclusivamente pelo sistema. Quem tem cadastro de anos anteriores pode atualizar as informações ou fazer a inscrição diretamente.

Todos os inscritos que atenderem às exigências do Inep serão convocados para uma capacitação em Educação a Distância (EAD). Os que obtiverem a nota mínima exigida poderão trabalhar no Enem. As demandas de cada selecionado são emitidas na semana do exame, de acordo com a necessidade do Inep para cada local de prova.

Em 2019, o Enem será aplicado em 1.728 municípios. Este ano, 395.438 baianos se inscreveram para a prova – é o terceiro estado com mais candidatos, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.