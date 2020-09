Inscrições abertas para pós-graduação gratuita em educação profissional e tecnológica

O programa Novos Caminhos, do MEC, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), está com inscrições abertas para os cursos de especialização gratuita em educação profissional e tecnológica. As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de setembro.

São 4.320 vagas disponíveis em todos os estados brasileiros para docentes das redes públicas estaduais ou distrital que atuem em disciplinas de áreas técnicas de cursos de educação profissional e tecnológica, com diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento.

As aulas têm início previsto para o dia 26 de outubro deste ano e devem ser encerradas até o dia 17 de dezembro de 2021.

O curso de pós-graduação terá duração de 12 meses com carga horária total de 460 horas. Será ofertado na modalidade a distância, sendo que haverá atividades avaliativas a serem aplicadas presencialmente nos polos de apoio presenciais indicados pelas redes de ensino.

São mais de cem polos, que têm o endereço e a cidade apresentados pelo edital do certame.

Bolsas de estudo para pós-graduação

O Educa Mais Brasil disponibiliza bolsas de estudo para pós-graduação de até 70% de desconto nas mensalidades. Há oportunidades em diversas faculdades e universidades do país, que são parceiros do programa. A inscrição é gratuita e as vagas ficam disponíveis em qualquer época do ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil