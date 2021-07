Inscrições para 1.050 vagas do Pronatec terminam nessa segunda

As inscrições para as 1.050 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) terminam nessa segunda-feira (19). Os interessados podem se inscrever pelo Portal da Educação.

As vagas são para os cursos de Assistente de Recursos Humanos; Microempreendedor Individual (MEI); e Promotor de Vendas. Os cursos são de curta duração, 160 horas, e o objetivo da oferta é preparar o estudante à vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho.

Podem se inscrever estudantes ou egresso da rede pública de educação, seja no âmbito federal, estadual ou municipal ou, comprovadamente, de instituição filantrópica ou de instituição privada na condição de bolsista integral. Também estão entre os pré-requisitos para a inscrição, ser residente e domiciliado no Estado da Bahia e declarar-se integrante de família com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e/ou de até três salários mínimos totais.

O ingresso nos cursos será por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 20 de julho. A listagem com o resultado parcial do processo de seleção com a indicação dos nomes dos classificados deverá ser divulgada no mesmo dia, no Portal da Educação. A lista com o resultado final será publicada no dia 23 de julho também no Portal da Educação. O início das aulas dos cursos está previsto para o dia 9 de agosto de 2021.

Os contemplados deverão encaminhar os documentos para a pré-matrícula, de 23 a 31 de julho de 2021, para o e-mail suprotpronatec@enova.educacao.ba.gov.br. Entre os documentos necessários estão: cópia legível de RG e do CPF (frente e verso); cópia legível do comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias (exemplo: conta de água, luz, telefone fixo ou móvel e gás encanado); e a cópia legível do certificado e/ou histórico escolar em frente e verso (Ensino Fundamental ou Ensino Médio). Após confirmação dos documentos, a matrícula ocorrerá automaticamente de 2 a 4 de agosto.