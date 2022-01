Inscrições para mais de 12 mil vagas para cursos técnicos seguem abertas

As inscrições para 12.985 vagas para 40 cursos técnicos de nível médio seguem abertas até 18 de janeiro. As oportunidades são voltadas para quem já concluiu o Ensino Médio.

As vagas são para os centros de educação profissional e unidades compartilhadas em Salvador e outras 93 cidades baianas.

Entre as ofertas estão cursos técnicos em Administração, Análises Clínicas, Edificações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia, Segurança do Trabalho, e outros.

As aulas começam em 7 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas on-line. A portaria com todas as informações pode ser acessada clicando aqui.

Podem participar do Sorteio Eletrônico, os estudantes que concluíram o Ensino Médio e suas modalidades de forma gratuita em estabelecimentos de ensino da Rede Pública de Educação, no âmbito federal, estadual ou municipal ou tenham, comprovadamente, cursado o ensino médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral.

No ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção para um único município, unidade escolar, curso e turno. Ao inscrever-se, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criar uma senha de seis a oito dígitos, que dará acesso ao formulário de cadastro no sorteio, inclusive para modificar as informações lançadas ou cancelar a sua inscrição. O candidato poderá esclarecer as dúvidas referentes à sua inscrição pelo e-mail: suprot.regulacao@educacao.ba.gov.br.

O sorteio eletrônico será realizado no dia 20 de janeiro e o resultado será divulgado no mesmo dia, no Portal da Educação e nas unidades escolares ofertantes. O candidato classificado no sorteio eletrônico efetivará a sua matrícula na unidade escolar para qual foi contemplado, no período de 7 a 18 de janeiro, no turno que irá estudar.