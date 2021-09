Inscrições para OBMEP Nível A estão abertas

Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Nível A (OBMEP Nível A). Alunos regularmente matriculados nos 4º e 5º anos do ensino fundamental podem participar. As inscrições podem ser feitas até 29 de setembro na página da OBMEP.

A OBMEP é gratuita e visa estimular o estudo da matemática e melhorar a qualidade da educação básica, bem como identificar novos talentos promovendo a inclusão social a partir do conhecimento.

As provas são realizadas em fase única e serão aplicadas em 26 de outubro nas escolas de todo o país. Os participantes vão responder 15 questões objetivas que envolvem raciocínio lógico e criatividade.

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão aptos a participar, desde que a série escolar corresponda a uma das séries aptas a participar da olimpíada.

As inscrições devem ser feitas em nome das escolas, exclusivamente, pelas secretarias de Educação municipais e estaduais e pelos representantes das escolas federais. O link foi enviado no dia 1º de setembro por e-mail para todas as secretarias e representantes.

Lançada em 2018, a OBMEP Nível A é elaborada e organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

Na OBMEP Nível A, as secretarias de Educação e os representantes das escolas federais são os responsáveis pela impressão da prova, pela logística de aplicação e correção das avaliações. Eventuais premiações também são de responsabilidade das secretarias e representantes escolares. A divulgação do gabarito da prova no site da OBMEP está prevista para o dia 26 de novembro. Dúvidas podem ser esclarecidas no e-mail nivela@obmep.org.br ou pelo telefone (21) 2529-5084.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil