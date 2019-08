Inspeção anual para táxis em Salvador começa nessa segunda-feira (5)

A inspeção anual de táxis em Salvador para renovação do alvará de circulação começa nessa segunda-feira (5). Cerca de 7,2 mil veículos devem passar pelo procedimento obrigatório, realizado na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris. A inspeção segue até dezembro, em cronograma organizado de acordo com o número do alvará de cada veículo, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Durante o procedimento, serão analisados os requisitos de padronização, como as faixas coloridas laterais, estado de conservação do automóvel, pneus e itens de segurança, a exemplo do triângulo, chave de roda e estepe, além da documentação exigida para que o táxi possa circular na cidade.

Além disso, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) também verifica a situação do taxímetro para garantir que o aparelho esteja de acordo com as normas estabelecidas, dando maior segurança aos passageiros.

Na sexta-feira (2), o tempo de vida útil dos táxis na capital subiu de cinco para oito anos com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Atualmente, são 1,2 mil veículos com idade superior a cinco anos - a máxima permitida pela Lei Municipal 9.283.

A medida terá validade até que seja apreciado o projeto de lei, em tramitação na Câmara Municipal de Salvador, que altera a idade média da frota de táxi de cinco para oito anos.

Documentos

O valor da inspeção é de R$ 81,79 e quem não apresentar o veículo na data marcada pagará multa de R$ 32,95. A expectativa é que sejam vistoriados, por dia, uma média de 100 veículos. No ato da vistoria, os permissionários devem apresentar certificado da última aferição, cartão de identificação, selo GNV, pagamento da contribuição sindical, licenciamento atualizado e licença de veiculação do Engenho de Publicidade em Táxi. Devem levar ainda documentos pessoais como comprovante de residência, carteira de identidade e de habilitação.

Para o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, essa inspeção vai possibilitar aos soteropolitanos mais tranquilidade ao utilizar os táxis durante a rotina. “É uma garantia, tanto para os taxistas quanto para os cidadãos, de que o carro está com todos os itens de segurança corretos, deixando o veículo apto para fazer o transporte das pessoas", disse ele.

Segundo o secretário, após checagem dos itens e documentos, a Prefeitura emite um selo de qualidade, atestando que o carro passou por todos os critérios exigidos pelas legislações municipal, estadual e federal. O motorista também é analisado: “A Prefeitura fica sabendo quem ele é e se tem a qualificação exigida após a conferência dos documentos pessoais e dos antecedentes criminais. Isso é importantíssimo porque o transporte se torna seguro”, afirmou Mota.

Os táxis especiais serão inspecionados entre 16 e 20 de dezembro.

Confira a chamada de acordo com o alvará: