Inspirada na Bahia dos anos 70, Lu Samarato homenageia Bethânia em look do AFD

Completando cinco anos de estrada na moda, Lu Samarato retorna à passarela do Afro Fashion Day com sua criação exclusiva para o evento: Oásis de Bethânia, que como o próprio nome indica, reverencia a cantora baiana Maria Bethânia, em toda sua expressão e importância para a Bahia.

Parte do subtema Black Bahia, Lu Samarato explica que todo o conceito nasceu de uma verdadeira imersão na Bahia dos anos 70, seus sons, cores e influências. “Ao "mergulhar" no universo cultural da Bahia nos anos 70, me deparei com um emaranhado de cabelos, simplesmente uma força da natureza, cercada de temperança. Era a jovem Maria Bethânia, recém chegada a Salvador... O reconhecimento e a redescoberta dessa artista tão aclamada é que me servem de inspiração”, explica.

Segundo Lu, sua criação para esta edição do AFD 2021 é uma mistura de força e sobriedade, que dialoga com a identidade de Bethânia e da própria cidade do Salvador. “Já que estamos falando da cidade da música dos anos 70, sua força e sua ancestralidade, não podemos deixar de fora dessa história o movimento de poder preto. A pura expressão disso tudo que denominamos de Bahia e o grande responsável por influenciar aquilo que viríamos a conhecer como Mpb (Música Popular Bahiana), a qual Bethania popularizou através da sua voz”, afirma.

Afro Fashion Day 2021

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas. Engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

O Afro Fashion Day é um projeto do Jornal CORREIO com o patrocínio do Boticário e Hapvida, e apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae e apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Clube Melissa e Vizzano.