Instagram anuncia ferramenta de 'curtidas privadas' nos stories

O CEO do Instagram, Adam Mosseri, anunciou nesta segunda-feira (14) que a plataforma iniciou os testes em uma ferramenta que permitirá com que os usuários possam “curtir escondido” aos stories de alguém. Com isso, será possível enviar um coração em um story do qual gostar, de modo parecido com o que já ocorre no feed. O botão ficará localizado entre o ícone de envio de mensagens diretas e o campo para digitar uma mensagem direta.

Diferentemente da opção de reagir, os likes nos stories não serão notificados na caixa de entrada das DMs. "Essa nova ferramenta foi criada para não deixar as DMs de vocês sobrecarregadas e para facilitar na hora de mostrar amor ou dar suporte para as pessoas que você segue. Então, caso você veja esse coração, que tal mandar 'um pouco de amor' para os seus amigos?", diz Adam.

