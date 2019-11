Instagram apresenta instabilidade e usuários reclamam: 'Parou?'

O Instagram está com instabilidade nesta quinta-feira (28). Internautas relatam dificuldade para atualizar o feed, fazer buscas e postar atualizações tanto no feed quando nos stories. A falha atinge principalmente a Europa e EUA, mas há muitas reclamações também no Brasil. O Instagram diz que está investigando o caso.

O DownDetector, site que monitora o funcionamento dos serviços online, mostra que as falhas começaram a acontecer às 11h15. Os relatos em sua maioria dizem que não é possível publicar fotos, tanto no feed quanto nos stories, ou responder mensagens diretas. O feed demora para atualizar. Mesmo assim, muitas pessoas conseguem fazer suas atualizações, pois o aplicativo não está totalmente fora do ar. O Google Trends, que monitora buscas, registra que houve um aumento de buscas feitas relacionadas a problemas no Instagram.

Não há previsão para o serviço voltar a funcionar de maneira normal. Os usuários usaram o Twitter para reclamar dos erros e dificuldades.

"Meu Instagram tá maluco, não atualiza o feed e tá aparecendo que tenho 0 publicações", escreveu um internauta. "Eu reiniciei meu celular achando q era ele mas o instagram parou mesmo", reclamou outro.