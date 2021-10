Instagram caiu? Internautas relatam instabilidade na rede social nesta sexta-feira

Pouco depois das 15h30 desta sexta-feira (8), internautas começaram a relatar instabilidade no Instagram. De acordo com os relatos, o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, está com dificuldade de carregar perfis, postar publicações e exibir os stories.

De acordo com o site Downdetector, o número de reclamações sobre problemas para acessar a rede social disparou nesta sexta-feira.

Foto: Reprodução / Downdetector

Instagram caiu de novo, baixaria já — PK ∆ (@pkfreestyleiro) October 8, 2021

Essa é a segunda vez que um problema similar ocorre com a rede social. Na última segunda-feira (4), o Instagram ficou cerca de 5 horas fora do ar, num problema que atingiu também o Facebook e WhatsApp.

Até o momento, não há reclamações sobre problemas para acessar essas duas outras plataformas, tão quanto explicação para mais essa instabilidade no Instagram.