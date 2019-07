Instagram começa a ocultar número de curtidas no Brasil

O Instagram começou nesta quarta-feira (17) a fazer no Brasil um teste que oculta das postagens o número de curtidas. A empresa afirma que a intenção da mudança é permitir que os seguidores "se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados", e não no número de likes do conteúdo.

Com a novidade, somente o dono do perfil vai saber quantas curtidas cada uma de suas publicações recebeu. Os seguidores não poderão ver o desempenho de cada post.

"Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias", diz nota divulgada pelo Instagram.

O teste começou pelo Canadá, em maio. O Instagram considerou que os primeiros resultados foram bons, mas ainda não tomou decisão sobre se fará a novidade definitiva.

Veja como será apresentada a novidade: