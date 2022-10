Instagram, Facebook e WhatsApp apresentam instabilidade nesta sexta

Usuários do Instagram, do Facebook e do WhatsApp relataram dificuldade para o acesso às plataformas nesta sexta-feira (28).

O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, registrou mais de 300 reclamações no Instagram, 200 no WhatsApp e 160 no Facebook por volta das 16h40.

Os internautas aproveitaram para relatar a situação no Twitter, única das redes que não é controlada pela Meta de Mark Zuckerberg.

As três redes voltaram ao normal por volta de 17h20.

